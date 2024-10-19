Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих - МО РФ
20:10 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись в Россию, самолет с бойцами приземлился на аэродроме Чкаловский, сообщает телеканал РЕН ТВ.
На аэродроме их ждали автобусы, на которых вернувшиеся покинули его территорию в сопровождении автомобилей госавтоинспекции.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.
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