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Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих - МО РФ

20:10 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись в Россию, самолет с бойцами приземлился на аэродроме Чкаловский, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На аэродроме их ждали автобусы, на которых вернувшиеся покинули его территорию в сопровождении автомобилей госавтоинспекции.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

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