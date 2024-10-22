Минфин РФ выступает за снижение доли государства в госкомпаниях до блокирующего пакета
13:20 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ выступает за снижение доли государства в государственных компаниях с контрольного пакета до блокирующего, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на инвестконференции «Толк».
«Если мы посмотрим на крупнейшие западные компании, то за исключением каких-то семейных компаний автопрома в Германии, может в Италии, как правило они имеют очень низкую концентрацию акционеров, 5% — там это практически уже контрольный пакет. И, конечно, мы должны потихонечку двигаться в этом направлении. Очевидно, что это вряд ли применимо в большинстве государственных компаний, государство там наверняка захочет иметь контрольный пакет. Но мы в Минфине считаем, что это может быть именно блокирующий пакет, а не контрольный и тем более не 100%», — сказал он.
Моисеев отметил, что ведомство сейчас анализирует перечень компаний, где у государства 100% или 75% и целесообразность наличия таких долей участия.
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