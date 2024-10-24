США продолжат обсуждать с Украиной идею ударов вглубь РФ — Белый дом

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжат обсуждать с Украиной возможность нанесения ударов вглубь России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вопрос был об ударах большой дальности, нанесении ударов большой дальности вглубь России. И позиция [американской] администрации по состоянию на сегодняшний день заключается в том, чтобы не разрешать наносить удары большой дальности вглубь России», — сказал представитель Белого дома. «Скажу только, что наша политика в настоящее время не изменилась, однако разговоры [с Киевом на этот счет] будут продолжаться», — отметил советник американского лидера, выступая в Университете национальной обороны в Вашингтоне.