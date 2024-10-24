США продолжат обсуждать с Украиной идею ударов вглубь РФ — Белый дом
17:40 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты продолжат обсуждать с Украиной возможность нанесения ударов вглубь России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Вопрос был об ударах большой дальности, нанесении ударов большой дальности вглубь России. И позиция [американской] администрации по состоянию на сегодняшний день заключается в том, чтобы не разрешать наносить удары большой дальности вглубь России», — сказал представитель Белого дома. «Скажу только, что наша политика в настоящее время не изменилась, однако разговоры [с Киевом на этот счет] будут продолжаться», — отметил советник американского лидера, выступая в Университете национальной обороны в Вашингтоне.
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