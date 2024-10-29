Обвиняемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» осужден на 25 лет
15:12 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Краснодарский краевой суд признал виновным Сергея Денисенко, обвиняемого по уголовному делу об убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«По совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а остального срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев», — говорится в официальном заявлении пресс-службы в телеграм-канале.
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