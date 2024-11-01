В этом году российские приставы взыщут с должников более 1 трлн рублей — глава ФССП
11:05 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взысканные судебными приставами России долги в этом году вновь превысят 1 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.
«Учитывая динамику взыскания за 9 месяцев 2024 года, по итогам текущего года, думаю, мы также преодолеем рубеж общей взысканной суммы в триллион рублей», — отметил он.
НОВОСТИ
- 12:20 01.11.2024
- Британский словарь Collins назвал brat словом 2024 года
- 12:05 01.11.2024
- На Байконуре задержаны француз и немец, пытавшиеся сфотографировать ракету — источник
- 12:00 01.11.2024
- Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар беспилотника ВСУ
- 11:32 01.11.2024
- Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» вышел в первый дальний поход
- 11:20 01.11.2024
- Санкции США против компаний Индии усилят напряженность в отношениях двух стран — СМИ
- 11:00 01.11.2024
- БПЛА упал на территории нефтебазы на Ставрополье
- 10:32 01.11.2024
- Микротрещина на оборудовании реактора ЗАЭС устранена
- 10:20 01.11.2024
- США и НАТО вынашивают планы по изменению режима черноморских проливов — Патрушев
- 10:05 01.11.2024
- В Польше ответили на упреки Зеленского по поводу непредоставления военной помощи
- 10:00 01.11.2024
- Вице-премьер Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать