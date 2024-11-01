В этом году российские приставы взыщут с должников более 1 трлн рублей — глава ФССП

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взысканные судебными приставами России долги в этом году вновь превысят 1 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«Учитывая динамику взыскания за 9 месяцев 2024 года, по итогам текущего года, думаю, мы также преодолеем рубеж общей взысканной суммы в триллион рублей», — отметил он.