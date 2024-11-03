Через неделю в Москву снова может вернуться осенняя погода - синоптики
11:35 03.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потепление до плюс 10 градусов вернется в Москву к следующим выходным. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Зима при околонулевой температуре будет властвовать до середины предстоящей недели. <…> Температура воздуха начнет ощутимо повышаться, и к выходным дням в Москве потеплеет до плюс 5-10 градусов, из-за чего снегопады перейдут в дожди, а снежный покров к следующим выходным растает. Вернется осень», — сказал он.
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