На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 млн американцев

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 78 млн граждан США воспользовались возможностью досрочного голосования перед выборами, которые состоятся 5 ноября. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные Университета штата Флорида.



По его информации, более 42,6 млн человек лично посетили избирательные участки, а около 35,3 млн проголосовали по почте.



Общее число зарегистрированных избирателей в США составляет примерно 168 млн. Наибольшая активность была отмечена в Техасе (8,9 млн голосов), Флориде (8,1 млн), Калифорнии (7,6 млн), Северной Каролине (4,4 млн) и Джорджии (4 млн).



