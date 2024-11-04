На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 млн американцев
09:40 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, более 42,6 млн человек лично посетили избирательные участки, а около 35,3 млн проголосовали по почте.
Общее число зарегистрированных избирателей в США составляет примерно 168 млн. Наибольшая активность была отмечена в Техасе (8,9 млн голосов), Флориде (8,1 млн), Калифорнии (7,6 млн), Северной Каролине (4,4 млн) и Джорджии (4 млн).
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