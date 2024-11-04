Перед выборами в нескольких штатах Нацгвардия США находится в состояние повышенной готовности - СМИ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная гвардия приведена в состояние повышенной готовности в нескольких американских штатах в связи с риском возникновения беспорядков во время проведения президентских выборов 5 ноября. Об этом сообщила телекомпания CNN.



В штатах Вашингтон и Орегон совершены поджоги урн для голосования, что привело к повреждению сотен бюллетеней. Губернаторы этих штатов заверили, что гвардия будет поддерживать правоохранительные органы с целью обеспечения безопасности избирателей.



Губернатор Вашингтона Джей Инсли заявил, что угрозы безопасности на выборах остаются высокими и что власти готовы к возможным беспорядкам. Подобные меры приняты и в Орегоне, где губернатор Тина Котек указала на важность безопасного голосования и призвала к мирным протестам.





