0
0
125
НОВОСТИ

Перед выборами в нескольких штатах Нацгвардия США находится в состояние повышенной готовности - СМИ

17:30 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная гвардия приведена в состояние повышенной готовности в нескольких американских штатах в связи с риском возникновения беспорядков во время проведения президентских выборов 5 ноября. Об этом сообщила телекомпания CNN.

В штатах Вашингтон и Орегон совершены поджоги урн для голосования, что привело к повреждению сотен бюллетеней. Губернаторы этих штатов заверили, что гвардия будет поддерживать правоохранительные органы с целью обеспечения безопасности избирателей.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли заявил, что угрозы безопасности на выборах остаются высокими и что власти готовы к возможным беспорядкам. Подобные меры приняты и в Орегоне, где губернатор Тина Котек указала на важность безопасного голосования и призвала к мирным протестам.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:20 04.11.2024
В Вашингтоне обнесли заграждениями резиденцию Харрис - Секретная служба США
0
18
17:50 04.11.2024
Для сохранения евроинтеграции ЕС нужны конкретные действия властей Грузии - глава ЕК
0
108
16:55 04.11.2024
Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
206
15:25 04.11.2024
Французский политик заявил, что победа Санду на выборах обеспечена вмешательством ЕС и США
0
336
14:40 04.11.2024
Польский министр заявил, что Зеленский пытается втянуть Варшаву в войну с РФ
0
471
13:40 04.11.2024
Организация выборов в Молдавии позорная - вице-спикер Совета Федерации
0
514
12:30 04.11.2024
После выборов ЦИК Молдавии хочет внести поправки в Избирательный кодекс
0
677
12:10 04.11.2024
Во Франции несколько семей подали с суд на TikTok за опасный контент
0
557
11:20 04.11.2024
Полиция Чехии начала недельную акцию протеста - портал
0
640
10:30 04.11.2024
Литва хочет запретить жителям с двойным гражданством запретить службу в армии
0
697

Возврат к списку