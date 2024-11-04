Перед выборами в нескольких штатах Нацгвардия США находится в состояние повышенной готовности - СМИ
17:30 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В штатах Вашингтон и Орегон совершены поджоги урн для голосования, что привело к повреждению сотен бюллетеней. Губернаторы этих штатов заверили, что гвардия будет поддерживать правоохранительные органы с целью обеспечения безопасности избирателей.
Губернатор Вашингтона Джей Инсли заявил, что угрозы безопасности на выборах остаются высокими и что власти готовы к возможным беспорядкам. Подобные меры приняты и в Орегоне, где губернатор Тина Котек указала на важность безопасного голосования и призвала к мирным протестам.
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