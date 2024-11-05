Украина рассчитывала, что только РФ подвергнется заражению при аварии на Курской АЭС — МО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ получило доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в соответствии с которым лишь территория России подверглась бы радиоактивному заражению в случае аварии на Курской атомной электростанции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Министерству обороны Российской Федерации стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация: „Зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации. На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет“, — сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что вместе с тем с большей долей вероятности «ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию».