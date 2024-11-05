0
0
181
НОВОСТИ

Украина рассчитывала, что только РФ подвергнется заражению при аварии на Курской АЭС — МО

13:05 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ получило доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в соответствии с которым лишь территория России подверглась бы радиоактивному заражению в случае аварии на Курской атомной электростанции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Министерству обороны Российской Федерации стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация: „Зона расположения Курской АЭС находится под действием южных ветров, которые транспортируют выбросы на протяжении первых и последующих 12 часов в северном направлении над территорией Российской Федерации. На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет“, — сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что вместе с тем с большей долей вероятности «ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 05.11.2024
США сами не уверены в заявлениях о военных КНДР, и Кремль их не комментирует — Песков
0
31
14:00 05.11.2024
Китайские ученые создали оружие с технологией, похожей на «Звезду смерти» — СМИ
0
75
13:32 05.11.2024
На Украине из института в Липцах утрачено 68 источников ионизирующего излучения — МО РФ
0
145
13:20 05.11.2024
Большинство приднестровцев не смогли проголосовать на выборах в Молдавии — Песков
0
153
13:00 05.11.2024
Киев и Запад пытаются вовлечь Сеул в конфликт на Украине — Песков
0
199
12:32 05.11.2024
Почти четверть россиян хотя бы раз играли в азартные игры на деньги — опрос
0
219
12:20 05.11.2024
Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в ноябре в объеме 105,1 млрд руб.
0
260
12:07 05.11.2024
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбывания наказания из-за ухудшения здоровья
0
286
12:00 05.11.2024
Шансы Трампа победить на выборах президента США составляют 61% — букмекеры
0
287
11:32 05.11.2024
Количество доноров в РФ увеличилось на 30%, их число превысило 1,5 млн человек — Скворцова
0
285

Возврат к списку