Премьер Греции призвал Европу «повзрослеть» и не оглядываться на выборы в США
19:20 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Европу «геополитически повзрослеть» и не зависеть от результатов президентских выборов в США.
«Независимо от результата выборов в Соединенных Штатах, теперь становится абсолютно необходимым геополитическое взросление Европы», — подчеркнул премьер на встрече с президентом страны Катериной Сакелларопулу. Их высказывания распространила пресс-служба главы государства.
Сакелларопулу считает, что «американские выборы являются важным событием, <…> особенно для Европейского союза в условиях <…> переживаемых геополитических проблем». «Особый интерес представляет продолжение политики, которую будет проводить следующий или следующая президент США, и вновь появляется необходимость в сильной и стратегически автономной Европе», — подчеркнула глава государства.
Европейская версия американской газеты Politico сообщала в феврале со ссылкой на утечки проекта доклада об экономическом состоянии Евросоюза, подготовленного экс-главой Европейского центробанка Марио Драги, что ЕС, лишившись дешевых энергоресурсов из России и части экспорта в Китай, должен будет тратить 500 млрд евро в год на продолжение зеленого и цифрового перехода и сохранение конкурентоспособности с Китаем и США. Драги предупреждал, что три основных элемента, на которых в течение долгого времени базировались экономические успехи ЕС, — дешевая российская энергия, высокоприбыльный экспорт в Китай и военная защита со стороны США — почти полностью исчезли. По оценкам Драги, порядка двух третей от 500 млрд евро в год должны дать частные инвестиции и одну треть — государственные, что потребует пересмотра жестких правил ЕС о предоставлении государственных дотаций бизнесу, писала Politico.
НОВОСТИ
- 20:00 05.11.2024
- Украинский язык по-своему красив, но политика коренизации была агрессивной — Путин
- 18:40 05.11.2024
- Более 6 трлн руб. заложено в бюджете на достижение технологического лидерства РФ — Володин
- 18:00 05.11.2024
- Песков объяснил ценностью дипломатии присутствие послов из недружественных стран в Кремле
- 17:32 05.11.2024
- Закон 1991 г. о языках РФ нуждается в переработке — Путин
- 17:12 05.11.2024
- Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель
- 17:00 05.11.2024
- Путин поручил выработать требования к уровню владения языком для мигрантов
- 16:32 05.11.2024
- Объем ФНБ на 1 ноября составил 12,73 трлн руб. — Минфин РФ
- 16:12 05.11.2024
- НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и РФ — МО Белоруссии
- 16:00 05.11.2024
- Польша не может найти средства, чтобы остановить подорожание электроэнергии — СМИ
- 15:32 05.11.2024
- ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военных в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать