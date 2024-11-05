Премьер Греции призвал Европу «повзрослеть» и не оглядываться на выборы в США

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Европу «геополитически повзрослеть» и не зависеть от результатов президентских выборов в США.

«Независимо от результата выборов в Соединенных Штатах, теперь становится абсолютно необходимым геополитическое взросление Европы», — подчеркнул премьер на встрече с президентом страны Катериной Сакелларопулу. Их высказывания распространила пресс-служба главы государства.

Сакелларопулу считает, что «американские выборы являются важным событием, <…> особенно для Европейского союза в условиях <…> переживаемых геополитических проблем». «Особый интерес представляет продолжение политики, которую будет проводить следующий или следующая президент США, и вновь появляется необходимость в сильной и стратегически автономной Европе», — подчеркнула глава государства.

Европейская версия американской газеты Politico сообщала в феврале со ссылкой на утечки проекта доклада об экономическом состоянии Евросоюза, подготовленного экс-главой Европейского центробанка Марио Драги, что ЕС, лишившись дешевых энергоресурсов из России и части экспорта в Китай, должен будет тратить 500 млрд евро в год на продолжение зеленого и цифрового перехода и сохранение конкурентоспособности с Китаем и США. Драги предупреждал, что три основных элемента, на которых в течение долгого времени базировались экономические успехи ЕС, — дешевая российская энергия, высокоприбыльный экспорт в Китай и военная защита со стороны США — почти полностью исчезли. По оценкам Драги, порядка двух третей от 500 млрд евро в год должны дать частные инвестиции и одну треть — государственные, что потребует пересмотра жестких правил ЕС о предоставлении государственных дотаций бизнесу, писала Politico.