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Киев скрывает реальные потери после удара ВС РФ по заводу «Мотор сич» - Рогов

10:05 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти скрывают реальные потери в результате удара Вооруженных сил РФ по одному из цехов завода «Мотор сич». Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«После прилета по заводу „Мотор сич“ на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только 6 погибших и 22 раненных. Понятно, что среди погибших есть сотрудники предприятия, но они работали на производстве военной продукции», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что все пострадавшие занимались производством частей для беспилотников.

«В данном цеху шло производство комплектующих и авиадвигателей для военных дронов. Сейчас идет подсчет реальных потерь противника, поскольку украинские власти контролируют, чтобы нигде не размещалось видео или фото из данного цеха», — резюмировал Рогов.

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