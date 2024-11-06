Кремль сделает выводы о Трампе по его первым действиям в должности президента
14:32 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль будет делать выводы о Дональде Трампе в должности президента США после его первых заявлений по темам, касающимся РФ, и конкретных шагов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Главным образом будем делать выводы по заявлениям по темам, которые находятся по нашей повестке дня, когда они поступят, и по первым конкретным шагам», — сказал представитель Кремля.
Песков также призвал принять во внимание, что действующий президент США Джо Байден до конца текущего года будет выполнять свои обязанности.
НОВОСТИ
- 14:12 06.11.2024
- Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
- 14:00 06.11.2024
- Американцы вернули Трампа в Белый дом без всяких «но» и «если» — FT
- 13:32 06.11.2024
- Около 100 жителей курского приграничья погибли от атак ВСУ с начала вторжения
- 13:20 06.11.2024
- РФ ведет финансовые войны со странами, которые обложили страну санкциями — Силуанов
- 13:05 06.11.2024
- Сырский готовится к отступлению ВСУ из Курской области, считает Безуглая
- 13:00 06.11.2024
- Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах президента — Песков
- 12:32 06.11.2024
- Минфин РФ делает все, чтобы снизить инфляцию — Силуанов
- 12:20 06.11.2024
- С Камалой Харрис покончено, а СВО продолжится — Медведев
- 12:05 06.11.2024
- В аэропорту Домодедово задержан гражданин Армении, участвовавший в боях на стороне ВСУ
- 12:00 06.11.2024
- Зеленский поздравил Трампа с «впечатляющей победой» на выборах президента США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать