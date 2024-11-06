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Кремль сделает выводы о Трампе по его первым действиям в должности президента

14:32 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль будет делать выводы о Дональде Трампе в должности президента США после его первых заявлений по темам, касающимся РФ, и конкретных шагов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главным образом будем делать выводы по заявлениям по темам, которые находятся по нашей повестке дня, когда они поступят, и по первым конкретным шагам», — сказал представитель Кремля.

Песков также призвал принять во внимание, что действующий президент США Джо Байден до конца текущего года будет выполнять свои обязанности.

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