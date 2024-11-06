Будущий лидер России будет «такой же, как Путин», считает Песков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущий лидер России будет такой же, как действующий президент страны Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что в любом случае выбор — за народом.

«Такой же, как Путин», — ответил он на соответствующий вопрос участника Федерального просветительского марафона «Знание. Первые». «И в любом случае — такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», — отметил представитель Кремля.