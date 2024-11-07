Поздняков сложит полномочия главы Олимпийского комитета России 13 ноября

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14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сложит полномочия 13 ноября. Об этом сообщила служба информации ОКР.

Также работу в ОКР завершат генеральный секретарь Родион Плитухин (13 ноября) и генеральный директор Владимир Сенглеев (21 ноября).

Исполняющим обязанности генерального директора ОКР с 22 ноября до выбора нового президента организации назначен заместитель гендиректора по административно-хозяйственной деятельности Игорь Степанов.