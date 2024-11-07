Путин заявил, что готов вести дискуссию с Трампом

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов вести дискуссию с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Модератор Федор Лукьянов на пленарной сессии «Валдая» задал российскому лидеру вопрос, готов ли тот к дискуссии с Трампом. «Готовы, готовы», — отреагировал Путин. Чуть ранее, рассуждая о возможности звонка от Трампа, глава государства отметил, что не считает зазорным «и со своей стороны ему позвонить».