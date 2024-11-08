ЕС без США не сможет в одиночку финансировать конфликт на Украине — Орбан
11:32 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Дональд Трамп, избранный президентом США, прекратит финансирование военных действий на Украине и это позволит добиться мирного урегулирования конфликта в этой стране.
Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз в одиночку не сможет финансировать украинскую армию.
«Война [на Украине] сейчас для всех самый важный вопрос», — сказал Орбан. «Америка больше не будет поощрять это, поскольку Дональд Трамп ненавидит войну. Это затронет и нас, потому что Европа в одиночку не может финансировать эту войну», — подчеркнул он.
По его словам, «число тех, кто считает, что им нужно адаптироваться к новой ситуации, растет».
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