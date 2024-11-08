ЕС без США не сможет в одиночку финансировать конфликт на Украине — Орбан

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Дональд Трамп, избранный президентом США, прекратит финансирование военных действий на Украине и это позволит добиться мирного урегулирования конфликта в этой стране.

Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, глава венгерского правительства заявил, что Евросоюз в одиночку не сможет финансировать украинскую армию.

«Война [на Украине] сейчас для всех самый важный вопрос», — сказал Орбан. «Америка больше не будет поощрять это, поскольку Дональд Трамп ненавидит войну. Это затронет и нас, потому что Европа в одиночку не может финансировать эту войну», — подчеркнул он.

По его словам, «число тех, кто считает, что им нужно адаптироваться к новой ситуации, растет».