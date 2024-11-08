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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях спецоперации около 14 тыс. военных — МО РФ

14:12 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев потерял на всех направлениях специальной военной операции за неделю порядка 14 тыс. военнослужащих. Это следует из данных сводки Минобороны России.

Так, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Север» составили свыше 2 020 военных, «Запад» — более 3 160, «Юг» — более 4 420, «Центр» — более 3 440, «Восток» — до 820, «Днепр» — до 470. Таким образом ВСУ потеряли порядка 14 330 военных.

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