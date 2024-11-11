Кабмин РФ планирует сократить количество госслужащих на 10% — СМИ
10:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ к 1 июля 2025 года планирует сократить на 10% штатные места для госслужащих. В большей степени это затронет занятых в территориальных органах федеральных ведомств, сообщает газета «Коммерсант».
По данным издания, реформа затронет порядка 400 тыс. человек, что составляет более 0,5% занятых в российской экономике. Зарплаты сокращенных сотрудников могут быть направлены на повышение оплаты тем, кто продолжит работать. Уточняется, что большинству ведомств придется сократить лишь вакантные места.
В секретариате вице-премьера — руководителя Аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко пояснили газете, что в правительстве допускают сокращение штатной численности сотрудников более чем на 10%, а нынешнюю цифру воспринимают, скорее, как ориентир.
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