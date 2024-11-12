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НОВОСТИ

Блог-туры, квесты, мастер-классы: какие экскурсии подготовили для молодежи Москвы

18:35 12.11.2024

Московская молодежь в ноябре и декабре может принять участие в серии интерактивных экскурсий по мегаполису. Как отмечает заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, были подготовлены семь форматов прогулок, от классических пеших экскурсий до квестов и блог-туров. «Они помогут по-новому взглянуть на исторические и культурные места в столице, познакомят с креативными и производственными площадками. Всего запланировано около 30 экскурсий», – рассказала заммэра.

Например, формат «Сквозь эпохи» посвящен историческим местам города. Направление «Все дороги ведут в Москву» - это серия экскурсий с элементами соревнования, которые будут проводиться на культурных площадках столицы. Формат «Блог-туризм» включает квесты и блог-туры с мастер-классами, где можно получить новые знания, которыми удастся поделиться с подписчиками в социальных сетях. Экскурсии из серии «Москва для креативных» познакомят горожан с современными арт-кластерами, «Фабричный движ» – с крупными предприятиями, «Твоя Москва» – с популярными у молодежи местами в городе, а «Районы-кварталы» – с историческими и знаковыми районами.

Самые активные участники экскурсий получат призы и сувениры.

Регистрация на проект стартует 20 ноября на портале «Молодежь Москвы». Анонсы предстоящих событий можно будет найти на этом портале в рубрике «Экскурсии».

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