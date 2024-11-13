Подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции под Кураховом — силовики

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска подрывом дамбы Кураховского водохранилища затопили собственные позиции в низинах вблизи Курахова, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Действия ВСУ трудно объяснить. Они затопили собственные позиции. Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы. Ущерб в первую очередь для самого противника», — сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что на наступательные действия российской армии подрыв дамбы особого влияния не окажет, в том числе из-за относительно небольшого объема воды.