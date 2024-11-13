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Британка Саманта Харви получила Букеровскую премию по литературе за 2024 год

11:20 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская писательница Саманта Харви была удостоена Букеровской премии по литературе за роман «На орбите» (Orbital). Об этом сообщил председатель жюри писатель и скульптор Эдмунд де Ваал на церемонии в Лондоне.

«Я рад объявить, что лауреатом Букеровской премии за 2024 год стала Саманта Харви за роман „На орбите“, — заявил он. Де Ваал отметил, что роман, состоящий всего из 136 страниц, привлек внимание уникальностью темы и ее подачей. В нем читателю предлагается увидеть Землю и ее проблемы глазами шестерых космонавтов на борту Международной космической станции, среди которых двое россиян.

«На орбите» стал пятым романом в библиографии Харви. Его действие происходит в течение суток, в ходе которых космонавты наблюдают за восходами и закатами и любуются ледниками, вершинами гор и волнами океанов. «Хрупкость человеческой жизни наполняет разговоры космонавтов, их страхи, их мечты. Находясь очень далеко от Земли, они как никогда ясно ощущали себя ее частью, или защитниками», — говорится в описании произведения на сайте премии.

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