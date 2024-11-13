В Москве заочно арестована и объявлена в розыск замглавы МУС Алапини-Гансу
16:00 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Рейн Алапини-Гансу, которая является заместителем председателя Международного уголовного суда в Гааге Томоко Аканэ, выдавшего ордер на арест Владимира Путина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, замглавы МУС объявлена в международный розыск.
«Рейн Алапини-Гансу заочно арестована по ч. 2 ст. 301 УК РФ. Она также объявлена в международный розыск», — сообщила представитель суда.
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