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Орешкин заявил о скором дефиците электроэнергии в стране из-за активного майнинга

16:32 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблема дефицита электроэнергии может появиться в экономике России в ближайшие 5-10 лет в связи с активным развитием майнинга. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».

«Проблемы с утилизацией электроэнергии у нас в стране нет. У нас отдельные элементы энергосистемы для южно-сибирского, из-за очень активного развития майнинга в этом регионе, стали энергодефицитными. Для нашей экономики на горизонте 5-10 лет очень серьезно встанет проблема дефицита электроэнергии. Вопрос: можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентноспособна для майнинга?», — сказал он.

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