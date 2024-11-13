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Музыкант Алексей Глызин выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

16:44 13.11.2024

В Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывал заслуженный артист РФ Алексей Глызин. Музыкант выступил перед военнослужащими и пообщался с потенциальными контрактниками. По словам артиста, он впервые посещал пункт отбора на контрактную службу.

«Но мы с командой неоднократно ездили и в Сирию, и в зону СВО и поддерживали наших военных, - отметил музыкант. - Меня удивил тот факт, что люди для оформления документов могут работать без выходных. И, конечно, меня удивило количество парней, которые подписывают контракты. Их действительно очень много».

Глызин устроил небольшой концерт, исполнив поступившим на военную службу гражданам несколько своих песен. Артист пожелал контрактникам вернуться домой здоровыми и достойно пройти испытание воинской службой. Сам Глызин служил в армии срочную службу - два года на Дальнем Востоке. «Конечно, сегодня ситуация несколько другая, - отметил он. - И я очень уважаю людей, которые идут защищать Родину, нашу страну. Они делают это абсолютно осознанно, они не боятся. Я успел пообщаться с контрактниками абсолютно разного возраста. В их глазах я не увидел ни страха, ни испуга».

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Он работает по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан ждут на прием по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на посещение пункта идет на портале mos.ru.

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