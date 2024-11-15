Иностранные наемники воюют у Купянска - Марочко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская разведка зафиксировала присутствие англоязычных и польских наемников у Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«За последние несколько суток в районе Купянска средствами радиоэлектронной разведки ВС России фиксируются переговоры на английском, польском и других иностранных языках. Абоненты находятся как в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, так и в тылу», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Марочко уточнил, что большая часть переговоров, согласно перехваченным данным, проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.

В четверг Марочко сообщал ТАСС, что силы РФ, продвинувшись у железной дороги под Купянском, уже находятся на окраинах города.