Иностранные наемники воюют у Купянска - Марочко
09:20 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская разведка зафиксировала присутствие англоязычных и польских наемников у Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«За последние несколько суток в районе Купянска средствами радиоэлектронной разведки ВС России фиксируются переговоры на английском, польском и других иностранных языках. Абоненты находятся как в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, так и в тылу», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что большая часть переговоров, согласно перехваченным данным, проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.
В четверг Марочко сообщал ТАСС, что силы РФ, продвинувшись у железной дороги под Купянском, уже находятся на окраинах города.
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