У украинской власти «короткая память» - глава Минобороны Польши
11:05 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У украинской стороны короткая память», — сказал он. По его словам, это важно в контексте слов Владимира Зеленского, в которых «звучала такая нота, что Польша не делает всего [для поддержки Украины], что может». «Польша делала и делает все, что возможно», — указал глава Минобороны.
Вместе с тем он отметил, что «границей помощи для Украины является вопрос безопасности Польши». «Если передача [Украине] какого-либо вооружения угрожала бы безопасности польского государства, то я этого вооружения просто не отдал бы. И нет такой силы, которая заставит меня это сделать», — сказал Косиняк-Камыш. Министр также подтвердил, что Киев пытается вовлечь другие государства в прямой конфликт с Россией. «Но у нас своя стратегия, свои государственные интересы», — добавил он.
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