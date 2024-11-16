Абхазия. Оппозиция призывает граждан собраться сегодня у здания парламента
10:45 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Координационный совет, объединяющий оппозицию и общественные организации, призвал граждан Абхазии выйти на собрание в 14:00 мск у здания парламента. Об этом говорится в обращении совета, опубликованном его пресс-службой в телеграм-канале «Республика».
«Координационный совет призывает граждан Абхазии прибыть в 14:00 мск к парламенту. [Президент] Аслан Бжания предпринимает отчаянные попытки сохранить видимость власти, цепляясь за формальности, но время его правления уже закончилось. <…> Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», — говорится в обращении.
«Ответственно заявляем, что все органы, обеспечивающие жизнедеятельность республики, продолжают работать в штатном режиме», — подчеркивается в обращении.
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