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Абхазия. Оппозиция призывает граждан собраться сегодня у здания парламента

10:45 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Координационный совет, объединяющий оппозицию и общественные организации, призвал граждан Абхазии выйти на собрание в 14:00 мск у здания парламента. Об этом говорится в обращении совета, опубликованном его пресс-службой в телеграм-канале «Республика».

«Координационный совет призывает граждан Абхазии прибыть в 14:00 мск к парламенту. [Президент] Аслан Бжания предпринимает отчаянные попытки сохранить видимость власти, цепляясь за формальности, но время его правления уже закончилось. <…> Наша задача добиться отставки Бжания и стабилизировать политическую ситуацию в стране», — говорится в обращении.

«Ответственно заявляем, что все органы, обеспечивающие жизнедеятельность республики, продолжают работать в штатном режиме», — подчеркивается в обращении.

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