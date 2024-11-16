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Шольц заранее согласовал свой звонок Путину с лидерами США, Франции и Британии, и уведомил Зеленского - СМИ

11:30 16.11.2024 Источник: РБК

Канцлер Германии Олаф Шольц почти за месяц до телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным согласовал беседу с лидерами США, Франции и Великобритании, сообщает Bild.

Шольц рассказал о своих планах Джо Байдену, Эмманюэлю Макрону и Киру Стармеру 18 октября, тогда же Берлин уведомил президента Украины Владимира Зеленского. Сама беседа состоялась 15 ноября.

В сообщении пресс-службы канцлера Германии говорилось, что до разговора с российским президентом Шольц общался с Зеленским, и после собирался связаться с ним снова.

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