На итоговом заседании секретарь ЦИК Грузии огласил набранные всеми партиями проценты голосов
11:45 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на парламентских выборах с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Об этом свидетельствуют итоговые данные ЦИК, которые зачитал на заседании секретарь Центризбиркома Георгий Джавахишвили.
На итоговом заседании Джавахишвили огласил набранные всеми партиями проценты голосов. Барьер в 5% преодолели помимо «Грузинской мечты» четыре оппозиционные партии. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.
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