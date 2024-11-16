0
0
160
НОВОСТИ

Журнал Newsweek назвал причину, по которой Тамп и Маск могут, вероятно, поссориться

19:00 16.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения избранного президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска могут расстроиться из-за различий во взглядах на подход Вашингтона к Китаю. Об этом пишет журнал Newsweek.

Как отмечается, в Шанхае находится «гигафабрика» компании Tesla, и Маск в конце апреля на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном назвал свой завод в Китае лучшим предприятием компании, добавив, что Tesla «намерена продолжать укреплять взаимодействие с КНР для достижения взаимовыгодных результатов».

«Связи Маска с Китаем» могут навредить его отношениям с Дональдом Трампом и, следовательно, его положению в правительстве, считает Newsweek. «Трамп и Маск могут поссориться, так как Маск окажется противником жесткой экономической политики в отношении Китая», — заявил изданию эксперт из базирующегося в Нью-Йорке исследовательского центра Asia Society Policy Institute Нил Томас. Вместе с тем он не исключил, что в итоге разлада удастся избежать, и миллиардер поможет формировать политику Трампа в отношении Пекина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 16.11.2024
Советник Трапма Эпштейн шокировал окружение избранного президента США своим заявлением - NYT
0
91
18:40 16.11.2024
До вступления в должность президента, Трамп не будет встречаться с лидерами других стран - СМИ
0
239
18:25 16.11.2024
Заложники, захваченные в ресторане в пригороде Парижа, освобождены полицией
0
233
17:00 16.11.2024
В пригороде Парижа в ресторане вероятно хозяин заведения взял сотрудников в заложник
0
330
14:30 16.11.2024
Желающих поступить в «украинский легион» в Польше почти нет, проект провалился - СМИ
0
547
14:00 16.11.2024
Лукашенко: «Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace, а надо носить свое…»
0
590
13:45 16.11.2024
Президент Абхазии заявил о готовности написать заявление об уходе в отставку
0
592
13:00 16.11.2024
Скончалась актриса Светлана Светличная
0
592
12:45 16.11.2024
Украина год ждала поставки некоторого оружия со времени согласования в Конгрессе США - Зеленский
0
606
11:45 16.11.2024
На итоговом заседании секретарь ЦИК Грузии огласил набранные всеми партиями проценты голосов
0
561

Возврат к списку