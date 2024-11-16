Журнал Newsweek назвал причину, по которой Тамп и Маск могут, вероятно, поссориться

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения избранного президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска могут расстроиться из-за различий во взглядах на подход Вашингтона к Китаю. Об этом пишет журнал Newsweek.

Как отмечается, в Шанхае находится «гигафабрика» компании Tesla, и Маск в конце апреля на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном назвал свой завод в Китае лучшим предприятием компании, добавив, что Tesla «намерена продолжать укреплять взаимодействие с КНР для достижения взаимовыгодных результатов».

«Связи Маска с Китаем» могут навредить его отношениям с Дональдом Трампом и, следовательно, его положению в правительстве, считает Newsweek. «Трамп и Маск могут поссориться, так как Маск окажется противником жесткой экономической политики в отношении Китая», — заявил изданию эксперт из базирующегося в Нью-Йорке исследовательского центра Asia Society Policy Institute Нил Томас. Вместе с тем он не исключил, что в итоге разлада удастся избежать, и миллиардер поможет формировать политику Трампа в отношении Пекина.