Советник Трапма Эпштейн шокировал окружение избранного президента США своим заявлением - NYT

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Родившийся в России советник избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борис Эпштейн, может стать спецпосланником для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Эпштейн сам выступил с инициативой занять эту должность. Он озвучил свое предложение в самолете, на котором Трамп летел в Вашингтон для встречи с нынешним американским лидером Джо Байденом после выборов. По словам собеседника издания, это заявление «шокировало» некоторых из находившихся на борту воздушного судна членов команды Трампа. Однако меньше всего этому удивился сам избранный президент: он слушал Эпштейна с явным интересом и не отклонил его идею, хотя и не пообещал реализовать ее.