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Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на территории Украины - МО

12:20 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, которые обеспечивающим объекты военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Все спланированные цели поражены», — сообщили там.

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