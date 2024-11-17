Военные ВСУ пытались прорваться «котла» в Курской области – МО РФ
18:41 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье предприняли попытку группами по 15-20 человек прорваться из котла в Курской области, в результате уничтожено более 80 украинских военных, порядка 40 ранены, 24 взяты в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося „котла“. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того 24 украинских боевика взяты в плен», — сказали там.
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