Военные ВСУ пытались прорваться «котла» в Курской области – МО РФ

18:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье предприняли попытку группами по 15-20 человек прорваться из котла в Курской области, в результате уничтожено более 80 украинских военных, порядка 40 ранены, 24 взяты в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося „котла“. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того 24 украинских боевика взяты в плен», — сказали там.