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НОВОСТИ

Кабмин одобрил запрет отказывать женам в отпуске для ухода за ранеными бойцами СВО

15:00 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий работодателям отказывать в отпуске без сохранения зарплаты до 35 дней женам и родителям для ухода за ранеными участниками СВО. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина (есть в распоряжении ТАСС).

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Авторами законопроекта выступили замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев и сенатор Дарья Лантратова.

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