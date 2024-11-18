Кабмин одобрил запрет отказывать женам в отпуске для ухода за ранеными бойцами СВО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий работодателям отказывать в отпуске без сохранения зарплаты до 35 дней женам и родителям для ухода за ранеными участниками СВО. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина (есть в распоряжении ТАСС).

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Авторами законопроекта выступили замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев и сенатор Дарья Лантратова.