Россия впервые находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики — глава ЦБ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия впервые находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики при рекордно низкой безработице в 2,4%. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. И такой низкой безработицы — 2,4% — у нас не было никогда, и мало найдется стран, где она когда-нибудь столь сильно опускалась», — сказала она.

Набиуллина отметила, что согласно опросам ЦБ, 73% предприятий сейчас испытывают нехватку кадров.