0
0
231
НОВОСТИ

Россия впервые находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики — глава ЦБ

14:12 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия впервые находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики при рекордно низкой безработице в 2,4%. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. И такой низкой безработицы — 2,4% — у нас не было никогда, и мало найдется стран, где она когда-нибудь столь сильно опускалась», — сказала она.

Набиуллина отметила, что согласно опросам ЦБ, 73% предприятий сейчас испытывают нехватку кадров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:12 19.11.2024
ВС РФ зачищают промзону Купянска от ВСУ, сообщил Ганчев
0
67
15:00 19.11.2024
Благодаря народу России страна выйдет с победой из непростого времени, уверен Путин
0
97
14:32 19.11.2024
Средства ПВО РФ за сутки сбили 5 баллистических ракет и 85 беспилотников — МО РФ
0
168
14:00 19.11.2024
Удары западными ракетами по РФ можно будет считать нападением НАТО — Медведев
0
242
13:59 19.11.2024
Известные артисты проводят открытые уроки в московских школах искусств — Сергунина
0
195
13:32 19.11.2024
ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР
0
258
13:20 19.11.2024
В Госдепе США подтвердили, что Байден разрешил наносить удары вглубь РФ
0
323
13:05 19.11.2024
Власти Грузии не будут просить оппозицию войти в парламент — правящая партия
0
285
13:00 19.11.2024
РФ может дать ядерный ответ на использование западных неядерных ракет ВС Украины — Песков
0
344
12:32 19.11.2024
Писториус считает, что разрыв кабеля в Балтийском море произошел в результате диверсии
0
372

Возврат к списку