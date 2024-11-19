Зеленский заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS будут использоваться для ударов вглубь РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы использовать дальнобойные ATACMS по территории России, заявил Владимир Зеленский.

«Простите без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный „Нептун“ и не один. И теперь у нас есть ATACMS и мы все это будем использовать», — сказал он в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о возможном применении ATACMS для удара по РФ.