Правящая верхушка на Западе деградирует, но в их спецслужбах нет невежд, отметил Нарышкин
12:20 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящий класс на Западе профессионально деградирует, но их спецслужбы не держат у себя невежд. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».
«Мы видим профессиональную деградацию бюрократической прослойки, которая многие годы с успехом выдает себя за правящий класс на Западе. <…> Участвовать в столь циничном политическом спектакле способны только невежды или подлецы. Что касается западных спецслужб, то могу вас заверить, что невеждам туда доступ закрыт из-за жестких квалификационных требований», — отметил он.
Директор СВР подчеркнул, что «помрачение в разуме» в особенности коснулось ведущих стран Европы, где президенты, премьер-министры и канцлеры неизменно обеспечивают интересы глобалистского капитала.
«Эти интересы, как можно заметить, с годами все более расходятся с государственными, благосостоянием и нуждами населения. Приходится, например, то и дело объяснять среднестатистическому европейскому избирателю, что для него нет большего счастья, чем жить бедно для спасения экологии, уступить свое рабочее место мигранту во имя толерантности, а самому погибнуть в Донбассе за Украину», — констатировал Нарышкин.
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