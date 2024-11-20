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Восстановление Авдеевки начнется с одного квартала — Хуснуллин

14:32 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление Авдеевки будет начато с одного квартала, затем будет составлен план последующих работ. Об этом сообщил журналистам в Совфеде вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В Авдеевке мы договорились, что один большой квартал подготовим для жизни, обеспечим водой, электричеством, по возможности теплом. И дальше уже составим план восстановления», — сказал он, не уточнив срок проведения работ.

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