Залужный заявил солдатам ВСУ, что у них мало шансов выжить

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный призвал обучающихся в Британии украинских военных не бояться смерти, потому что шансов выжить на поле боя мало.

«Помните, что война с каждым днем становится все более жестокой. Она почти не оставляет шансов на выживание. <…> Научитесь не бояться смерти», — приводит британская газета The Sun слова Залужного во время посещения им одной из баз на востоке Британии, где проходят подготовку украинские солдаты и офицеры.

18 ноября Минобороны Соединенного Королевства отчиталось, что число украинских военнослужащих, обученных британскими инструкторами с февраля 2022 года, достигло 50 тыс. Ранее глава Минобороны Джон Хили заявил, что Великобритания продолжит осуществлять подготовку украинских военнослужащих и в 2025 году.