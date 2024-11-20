Уровень одобрения политики США среди украинцев за два года снизился на 26 п. п. — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жителей Украины, одобряющих политику американского руководства, сократилось на 26 процентных пунктов (п. п.) с начала специальной военной операции, практически сравнявшись с уровнем неодобрения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

По данным исследования, лишь 40% опрошенных поддерживают решения Белого дома, что на 13 п. п. меньше, чем в 2023 году (53%), и на 26 п. п. меньше по сравнению с 2022 годом (66%). Отмечается, что уровень одобрения действий США среди украинцев практически соответствует показателям до начала специальной военной операции (СВО). Таким образом, уровень поддержки и неодобрения практически сравнялся — доля тех, кто не поддерживают политику американского руководства, увеличилась на 21 п. п. с 2022 года и достигла 37%.

«Благосклонное отношение, которого Соединенные Штаты добились в первые месяцы войны, было утрачено», — заключают авторы исследования.