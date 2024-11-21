Силы ПВО перехватили и уничтожили за ночь 2 украинских беспилотника — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских БПЛА над территориями Ростовской и Волгоградской областей», — говорится в сообщении.