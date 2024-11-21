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НОВОСТИ

Две трети украинцев не доверяют правительству страны — опрос

15:00 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть из десяти жителей Украины не одобряют работу правительства страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.

По данным исследования, 66% опрошенных не доверяют украинскому кабмину, что на 17 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в 2023 году (49%), и на 30 п. п. больше по сравнению с 2022 годом (36%). Вместе с тем лишь 28% респондентов одобряют работу властей. В 2023 году этот показатель составлял 47%, в 2022 году — 60%.

Отдельно отмечается, что рейтинг одобрения Владимира Зеленского за год снизился на 21 п. п. и достигает 60%.

«В этом году спад [уровня доверия] увеличился — усталость от войны и неопределенное будущее сказались на настроениях жителей страны. <…> [украинцы] больше не выражают рекордно высокий уровень одобрения Зеленскому и правительству», — заключают авторы исследования.

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