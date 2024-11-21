0
0
79
НОВОСТИ

РФ предпочитает решать вопросы миром, но готова к любому развитию событий - Путин

20:36 21.11.2024 Источник: Интерфакс

Россия предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами, но готова ответить на любое развитие событий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все вопросы мирными средствами, но мы также готовы и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается - напрасно. Ответ всегда будет", - заявил он в видеообращении.

Он также отметил, что "не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:55 21.11.2024
Путин: В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально
0
19
20:39 21.11.2024
Россия испытала новую ракетную систему средней дальности «Орешник», которой невозможно противодействовать - Путин
0
186
20:31 21.11.2024
По объектам в Брянской и Курской областях РФ были нанесены удары ракетами дальнего действия западного производства - Путин
0
118
19:00 21.11.2024
Америка расширила санкции, чтобы помешать РФ «использовать международную финансовую систему»
0
290
18:20 21.11.2024
Фицо и Вучич договорились поехать на Победы в Москву 9 мая 2025 года
0
319
17:42 21.11.2024
Артист Владимир Девятов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
324
17:40 21.11.2024
Израильский министр предложил в ответ на ордера МУС присоединить Западный берег Иордана
0
375
17:12 21.11.2024
ЕС считает ордеры МУС против Нетаньяху и Галанта обязательными к исполнению — Боррель
0
412
17:00 21.11.2024
В Белоруссию прибыла очередная батарея российских ЗРК «Тор-М2» — Минобороны
0
417
16:32 21.11.2024
Оппозиция в Абхазии настаивает на отзыве из парламента соглашения по инвестпроектам
0
448

Возврат к списку