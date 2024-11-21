РФ предпочитает решать вопросы миром, но готова к любому развитию событий - Путин
20:36 21.11.2024 Источник: Интерфакс
Россия предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами, но готова ответить на любое развитие событий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все вопросы мирными средствами, но мы также готовы и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается - напрасно. Ответ всегда будет", - заявил он в видеообращении.
Он также отметил, что "не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту".
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