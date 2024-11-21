Путин сообщил, каким образом РФ вправе отвечать странам, чьим оружием атакуют Россию
21:10 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — сказал он.
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