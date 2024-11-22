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НОВОСТИ

Российская армия сорвала ВСУ фактически всю кампанию 2025 года — Белоусов

11:00 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продвижение российской армии в зоне СВО ускорилось, вся кампания 2025 года Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически сорвана. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, находясь в зоне СВО.

«То, что сейчас ускорилось продвижение [ВС РФ], сорвали им (ВСУ — прим. ТАСС) фактически всю кампанию 2025 года», — сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.

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