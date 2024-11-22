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НОВОСТИ

В США и Европе предложили вернуть Киеву ядерное оружие — NYT

13:00 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые чиновники в США и европейских странах предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, в руководстве США и их союзников в Европе идет обсуждение возможных гарантий безопасности, которые Запад может предоставить Киеву. По оценкам американских чиновников, ускорение поставок вооружений на Украину вряд ли сможет переломить ситуацию в зоне боевых действий в краткосрочной перспективе, однако может помочь Киеву укрепить свои позиции в случае достижения перемирия.

На этом фоне западные союзники обсуждают «сдерживание как вероятную гарантию безопасности», предусматривающую, например, размещение на территории Украины «арсенала обычных вооружений». Кроме того, некоторые чиновники предлагают вариант «возвращения Украине ядерного оружия, которое было изъято у нее после распада СССР». Тем не менее, как отмечает издание, такой шаг сложно осуществим и грозит повлечь «серьезные последствия».

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