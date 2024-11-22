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Решения Байдана привеут к мировой войне - колумнист США

20:15 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение президента США Джо Байдена одобрить нанесение ударов вглубь РФ американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS приведет к мировой войне. Такое мнение выразила в среду в своей авторской колонке колумнист американского сетевого консервативного журнала The Federalist Хелен Рэйли.

«Стремительная и решительная эскалация того, что раньше было региональным конфликтом, теперь ставит нас на грань потенциальной мировой войны с серьезными последствиями для глобальной безопасности», — подчеркнула она.

По мнению Рэйли, одобрение Вашингтоном ударов только «обостряет войну между Россией и Украиной». «Это ставит под угрозу США и их европейских союзников. Даже если мы не стоим на пороге третьей мировой войны, администрация Байдена оставляет за собой ужасную ситуацию для приходящей администрации [избранного президента Дональда] Трампа, что затрудняет поиск мирного решения. До инаугурации Трампа остается еще два месяца, а это большой срок для продолжающейся войны, поскольку ситуация на местах может быстро меняться от плохого к худшему», — отмечается в статье.

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