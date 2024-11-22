Решения Байдана привеут к мировой войне - колумнист США
20:15 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Стремительная и решительная эскалация того, что раньше было региональным конфликтом, теперь ставит нас на грань потенциальной мировой войны с серьезными последствиями для глобальной безопасности», — подчеркнула она.
По мнению Рэйли, одобрение Вашингтоном ударов только «обостряет войну между Россией и Украиной». «Это ставит под угрозу США и их европейских союзников. Даже если мы не стоим на пороге третьей мировой войны, администрация Байдена оставляет за собой ужасную ситуацию для приходящей администрации [избранного президента Дональда] Трампа, что затрудняет поиск мирного решения. До инаугурации Трампа остается еще два месяца, а это большой срок для продолжающейся войны, поскольку ситуация на местах может быстро меняться от плохого к худшему», — отмечается в статье.
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