В Харьковской области хотят ускорить мобилизацию
21:15 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодняшнем заседании совета обороны области обсудили процессы в регионе и усиление обороноспособности Харьковщины. Заслушали доклады руководителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов — прим. ТАСС) и национальной полиции области по текущей ситуации. Работаем над повышением эффективности мобилизационных мероприятий», — написал он в своем телеграм-канале.
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