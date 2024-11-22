В Харьковской области хотят ускорить мобилизацию

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Харьковской области в рамках повышения обороноспособности хотят активизировать мобилизационные мероприятия в регионе. Об этом заявил глава региональной администрации Олег Синегубов.



«На сегодняшнем заседании совета обороны области обсудили процессы в регионе и усиление обороноспособности Харьковщины. Заслушали доклады руководителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов — прим. ТАСС) и национальной полиции области по текущей ситуации. Работаем над повышением эффективности мобилизационных мероприятий», — написал он в своем телеграм-канале.







