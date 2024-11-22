Военные РФ эвакировали 11 жителей из курского приграничья
22:10 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня силами российских военнослужащих освобождены 11 жителей приграничья», — говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, из Глушковского района эвакуированы семь мужчин и четыре женщины. «Сейчас они в безопасности и получают необходимую помощь», — сообщили в пресс-службе.
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