Военные РФ эвакировали 11 жителей из курского приграничья

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие ВС РФ в пятницу эвакуировали 11 жителей Глушковского района Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



«Сегодня силами российских военнослужащих освобождены 11 жителей приграничья», — говорится в сообщении.



По данным регионального правительства, из Глушковского района эвакуированы семь мужчин и четыре женщины. «Сейчас они в безопасности и получают необходимую помощь», — сообщили в пресс-службе.





