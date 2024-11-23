МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России с сегодняшнего дня начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги. Соответствующие нормы закреплены в указе президента РФ по вопросам гражданства.

Как пояснили в пресс-центре МВД, 22 ноября истек срок для принесения присяги данной категории граждан. «С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданство России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными», — сказали в ведомстве. Вместе с тем положения указа не распространяются на тех, кто приобрел российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.

МИД РФ ранее предупредил соотечественников, принятых в гражданство с 1 сентября 2017 года, о необходимости в кратчайшие сроки принять присягу. Этот порядок распространяется и на детей, если решение об их приеме в гражданство было вынесено после достижения ими возраста 18 лет.