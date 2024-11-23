МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги
08:30 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России с сегодняшнего дня начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги. Соответствующие нормы закреплены в указе президента РФ по вопросам гражданства.
Как пояснили в пресс-центре МВД, 22 ноября истек срок для принесения присяги данной категории граждан. «С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданство России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными», — сказали в ведомстве. Вместе с тем положения указа не распространяются на тех, кто приобрел российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.
МИД РФ ранее предупредил соотечественников, принятых в гражданство с 1 сентября 2017 года, о необходимости в кратчайшие сроки принять присягу. Этот порядок распространяется и на детей, если решение об их приеме в гражданство было вынесено после достижения ими возраста 18 лет.
НОВОСТИ
- 09:30 23.11.2024
- Киев перебросил в Часов Яр резерв из числа элитных подразделений
- 09:00 23.11.2024
- Около 600 тыс. человек покинули Ливан после начала военной операции Израиля
- 08:50 23.11.2024
- Медведев не рассчитывает на быструю отмену Трампом всех санкций против РФ
- 08:40 23.11.2024
- Отношения США и Индии столкнулись со «встречными ветрами» из-за РФ и БРИКС — Госдеп
- 22:30 22.11.2024
- Медведев заявил, что Трамп может положить конец украинскому конфликту
- 22:10 22.11.2024
- Военные РФ эвакировали 11 жителей из курского приграничья
- 21:15 22.11.2024
- В Харьковской области хотят ускорить мобилизацию
- 20:45 22.11.2024
- На Украину уже доставлен ЗРК NASAMS, купленный Канадой - министр
- 20:15 22.11.2024
- Решения Байдана привеут к мировой войне - колумнист США
- 19:05 22.11.2024
- Посетители Пушкинского музея познакомятся с технологиями Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать